白營支持者對內參民調憤怒提出質疑，民眾黨總統候選人柯文哲16日針對選前民調展開檢討，稱是年輕人投票率不夠高，才會讓白營內參失真。粉專「政客爽」質疑，柯還提到全市話部分，封關民調其實與結果非常接近，那白營當時狂吹手機民調，還抹黑市話民調，是在哈囉？直轟科學理性務實，一次選舉全部打碎！網友也怒批「民眾黨已經信用破產了」、「這個黨已經沒有人會相信他們了」、「這跟民進黨有什麼分別？」

「不是民調不準，是不出來投我？」政客爽今(17日)在臉書發文附圖直酸：不是走私，是超買；不是電力不足，是人民用電過度；不是缺水，是天沒下雨；不是施壓，是強烈關切；不是同居，是租房；不是蓋牌，是校正回歸；不是缺電，是剩不夠多？

政客爽直言，「這硬抝的方式跟綠共黨87分像，我給滿分！」另外，白蓮教主還提到：「全市話部分，封關民調其實與結果非常接近」，那你們當時狂吹手機民調、抹黑市話民調，是在哈囉？「科學理性務實？一次選舉全部打碎！」

政客爽還在留言區強調「那些嘴砲說幹嘛檢討柯文哲、黃珊珊？當初多愛說謊，現在就挨打站穩！我們要交給下一代的是真正的科學、誠信、對自己說過的話負責任，而不是跟邪教一樣喊口號洗腦自己、合理化所有做錯的事情！」他列出各家民調，凸顯出白營內參跟擲笅結果差不多。

網友表示「完全不考慮把機會給白蓮了、跟民退有什麼分別？只差在有沒有執政過了吧～3歲定80呀」、「自吹自擂的柯嘴巴，永遠都改不了」、「驚世夫妻選後又開始唱雙簧霸凌國民黨了～真的看到它們兩個就噁心得想吐」、「這個黨！已經沒有人會相信他們了！誰相信！誰倒楣！變來變去！莫衷一是！到底哪個才是真的？連他們自己也不知道！只靠權謀是無法長久的。一人政黨！曇花一現」、「民眾黨已經信用破產了」。