客廳擺放盆栽植物，可作為風水招財之用，到底該怎麼挑對的植物？塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享「家中適合的招財吉祥盆栽」，他列出6種各具不同風水功能的植物，不論招財運、桃花，還是增添喜氣或帶來好運，都能為家裡帶來滿滿的正能量。

▌富貴竹

富貴竹是一種非常受歡迎的盆栽植物，它的形狀優美，葉片翠綠，寓意著富貴吉祥和長壽平安，富貴竹能夠吸收家中的負面能量，增加家中的陽氣和財氣，也能化解一些不良的風水，在客廳擺放富貴竹，可以為家中帶來好運和好消息。

▌鬱金香

鬱金香是一種非常漂亮的花卉，它有著多種顏色和花型，給人一種高貴和優雅的感覺， 鬱金香在風水上也有很好的寓意，它代表著愛情和幸福，也能夠招來財運和名譽，在客廳擺放鬱金香，可以增加家中的喜氣和魅力。

▌金桔

金桔是一種非常吉祥的盆栽植物，它的果實鮮豔圓潤，像極了金錢和珠寶，寓意著招財進寶和大吉大利， 金桔也能夠散發出清香的氣味，能夠淨化空氣和心情，也能夠驅除邪氣和病氣， 在客廳擺放金桔，可以為家中帶來財運和健康。

▌桃花

桃花是一種非常美麗的花卉，它有著粉紅色或白色的花瓣，給人一種浪漫和甜蜜的感覺， 桃花在風水上也有很好的作用，它能夠增加家中的桃花運和人緣運，也能夠帶來喜事和好運，在客廳擺放桃花，可以帶給家中愛情和幸福。

▌蘭花

蘭花是一種非常優雅的花卉，它有著細長的莖幹和優美的花朵，給人一種清新和淡雅的感覺，蘭花在風水上也有很高的價值，它代表高貴和品德，也能夠招來智慧和學業，在客廳擺放蘭花，可以為家中帶來文化和修養。

▌菊花

菊花是一種非常古老的花卉，它有著多樣的顏色和形態，給人一種多姿多彩和堅強不屈的感覺， 菊花在風水上也有很好的意義，它代表長壽和快樂，也能夠化解一些不利的風水，在客廳擺放菊花，可以為家中帶來健康和樂觀。