台中市霧峰警分局大里分駐所51歲林姓巡佐，今（17日）晚間值班時突然暈倒、失去意識，消防人員到場已失去生命徵象，幸經送醫進行心導管手術，恢復心跳並已轉往加護病房觀察治療。

51歲林姓巡佐在分駐所值班約在晚間7：10分，被同事發現暈厥，報請消防救護，消防人員到場時已無呼吸心跳，消防人員在救護車上為他施以心肺復甦術，到院後診斷為心肌梗塞；霧峰警分局證實，林男緊急送進心導管室進行心導管治療，目前已完成治療，轉送加護病房持續觀察治療。