【全程字幕】誰沒穿褲子！選前宣戰各家民調被打臉？ 柯文哲曝內參民調失準「原因」 @ChinaTimes

2024總統選戰結果出爐，民眾黨總統候選人柯文哲以得票率26.46%淪為第三名，而民眾黨選前質疑外界民調不準確，黨主席柯文哲選後仍稱是「年輕人投票不如預期」，才讓人覺得內參民調不準，引發討論。對此，前立委蔡正元17日就表示，「有人有手機民調做的很準、有的人做的不準，問題出在哪？問題出在你的樣本處理的方法」，引發討論。

蔡正元17日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「可能柯文哲陣營裡面對於民調的理解，欠缺專家的分析，美麗島的封關民調做出來柯文哲的民調支持度是19.9％，我們算20％好了，柯文哲得票率26.5％，很多不理解民調跟得票率之間關係的人就會下結論說，那你差了6.5％，這很明顯是誤差範圍以外，所以民調不準」。

蔡正元接著說，「其實不能這樣，因為民調跟得票率之間還要有一個算法，因為民調三個人加起來不會等於100，會有未決定、不接電話的人等等，但得票率是100％，所以你要把這個民調數字還要除以三個加總的數字，出來才是民調所預測得票率的數字，那有人有手機做的很準、有的人做的不準，問題出在哪？問題出在你的樣本處理的方法」。

蔡正元舉例說，「為什麼每次選舉我們都說台北的天玉里很準？因為那個里的選民的比例跟台灣的政治版圖很接近、很一致，所以那個里的樣本就會變得很準，如果你的樣本像天玉里的樣本一樣，那不管市話也好、手機也好，都會很準，是要不斷地去測試樣本」。蔡正元最後說，「如果新公司沒有這個經驗去處理這個樣本，他的樣本穩定度不高，所以就會變成假民調，因為少了這道手續」。