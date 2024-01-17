高雄市鳳山區一家民宅請了外籍幫傭幫忙顧小孩，孰不知16日早上9時許卻不見尤姓外傭蹤影，連家中財物、珠寶、現金都不翼而飛，不包括珠寶首飾等項目，估計損失就達到107萬5000元左右的金額。警方經調閱監視器發現尤女徒步從雇主家走出，於小港區攔計程車前往彰化縣建和街一帶，警方也在20小時後抓到尤女，依竊盜罪送辦。

吳姓女子因家中小孩需要人手幫忙，因此向外勞仲介聘僱尤女當作家中幫手，不料卻養老鼠咬布袋，16日早晨吳女發現尤女不見，且家中多項財物包括黃金、首飾、手錶、現金也跟著不翼而飛，現金等可計算項目就超過107萬5000元，如加計無法計算金額的首飾黃金等損失金額恐更加龐大。

警方獲報後，調閱監視器畫面，發現尤女昨日早上徒步帶著行李逃逸，並沿線追蹤，發現尤女跑到小港區攔下計程車，一路北上至彰化縣，警方也立即申請拘票，一路追了200多公里，於今日12時許逮到尤女。

尤女被逮時供稱自己缺錢花用，才下手行竊，背後是否有逃逸集團指使警方仍在擴大偵辦中，而尤女偷走的贓物也在被逮時全部被起出，全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。