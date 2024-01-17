台鋼雄鷹今年在「神之手」安芝儇代表抽出2號籤，選秀順位僅次於富邦悍將，董事長王炯棻在致詞時提到，「相信今年季中選秀能補充到很好的旅外球員」，領隊劉東洋也說，今年旅外球員質跟量都很不錯，所以會以選旅外為優先；另外，台鋼也確定與前旅日投手張奕簽下自主培訓合約。

王炯棻說：「今年雄鷹即將要進入一軍賽季，為了這一軍賽季從去年開始，擴編選秀後迎來『台鋼大王』王柏融，讓夢花火重現在球場，又透過安芝儇神之手抽到第二順位選秀權，我們相信在今年季中選秀能補充到很好的旅外球員，有助於雄鷹戰力大幅提升，這些功勞都要歸功於總教練洪一中、領隊劉東洋。」

今年中職迎來「海歸朝」，張奕、吳念庭都表態有意投入中職選秀，張育成也曾透露不排斥回到中職、在國人面前獻技。劉東洋說：「現在確定回來的人選還沒完全確定，但今年旅外球員人數、質也都不錯，所以應該會以旅外球員為優先。」

另外，去年底回台隨雄鷹練球，也一起出戰冬季聯盟的旅日投手張奕，確定與雄鷹簽下自主培訓合約，18日春訓首日就會現身高雄青埔國慶棒球場，跟隨雄鷹們一起練球。