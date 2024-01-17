中華民國百貨零售企業協會第八屆第四次會員大會今（17日）舉辦，百貨協會徐雪芳理事長致詞時表示，2023年百貨業的業績在大家共同努力之下，表現相當亮眼，整體市場營業額已經突破4000億以上的規模，創下歷史新高，身為百協的理事長與有榮焉，也期待在2024年再次共創新高峰。擔任協會理事長這幾年以來，希望透過公開表揚優秀的百貨從業人員，提供大家學習服務的模範，同時也鼓勵大家突破框架、勇於創新，進而帶動百貨業新的營運動能提升競爭力。

111年度零售創新卓越獎，由遠東百貨「零售創新打造數位稽核雲」拿下，數位稽核創新，推動稽核作業無紙化，整合母子公司全數據稽核，有效提升作業效率、節省成本、資源共享、提升綠色治理，達到減碳環保，邁向企業永續目標。

獲得111年度優良從業人員楷模首獎是遠東巨城購物中心的彭衍聖，巨城一年舉辦300場藝文、教育的活動，公益方面一年也募集到一萬袋的血，讓消費者對巨城相當有感。第二名為漢神購物中心的黃展鴻，因為努力被看見，更能激發對百貨從業的熱情。111年度優良從業人員，頒獎表揚14位在工作領域上表現優異的同業人員。

根據數據分析，國內消費趨勢呈現鈍化。2024年觀察重點在於農曆春節市場狀況，期待百貨業者可以精準行銷達到消費者身上，帶領內需市場有更好的發展。