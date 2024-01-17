天后李玟（CoCo）去年7月離世，今（17日）是她離開後第一個冥誕，不少粉絲也從世界各地匯聚到武漢，幫她舉辦生日會，身為李玟粉絲的8點檔女星吳婉君，除了特地演唱偶像經典歌曲，還意外找到和對方的合照，感動直呼：「我真的要哭了」。

吳婉君發文透露，多年前她曾參加李玟的生日會，那也是她唯一一次參加的生日派對，當時她年紀還小，沒有相機可以記錄，甚至沒準備禮物，但為了可以上台和李玟近距離接觸，她拆下自己的手鍊和包包裡僅剩的2顆喉糖，硬當作禮物送給李玟，「當時CoCo沒有嫌棄我的禮物還給了我一個大大的擁抱，此情此景我從來沒有忘記過」。

而她最近看到兩性作家「喪彪•柳飄飄」柳喪彪分享的舊照，發現自己和堂姐在照片中，並和李玟同框，讓她感動直呼：「天啊！這一天有這樣的事發生，我真的要哭了！要多美好！要多巧！」認為是偶像在天上看到她的影片，所給予的回禮，「我真的感動到想哭，是不是CoCo已經看到影片了，祢是不是也聽到我唱給妳聽的歌了」。