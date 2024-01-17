49歲女星舒淇出道多年仍擁有獨特風韻，慵懶嫵媚的氣質征服許多觀眾，在國際間享有超高知名度，她曾7次提名金馬獎，獲邀擔任過柏林影展、坎城影展、威尼斯影展等歐洲三大影展的評審，在影壇地位不言而喻，日前她被網友拍到在泰國逛街，身旁還有一位香港女神，雙女神同框畫面超養眼。

日前有網友在泰國看到女星舒淇，她沒有任何偽裝，長髮隨意綁成公主頭，簡單的紅色上衣搭配半身裙，加上一雙涼鞋，整體風格十分休閒，而她身邊的正是香港女神李心潔，李心潔頂著俏麗短髮，牛仔褲加上風衣打扮俐落，兩人在手扶梯上不停閒聊，聊著聊著李心潔還比出手勢，顯然十分投入。

影片曝光後，網友紛紛誇讚：「舒淇就連普通穿搭都很美，很鬆弛感，隨便這麼一拍都很好看」、「路人鏡頭下的舒淇身材真的很好」、「小時候覺得她醜，現在覺得她非常漂亮，鬆弛感世界第一」、「舒淇打扮真是很隨性，很生活化」。

49歲的舒淇憑藉《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等作品享譽國際，是華人影壇代表人物之一，而她的時尚表現力強大，穿戴華服與珠寶的名貴氣質少有女星能超越，因此也頗受各大精品歡迎。