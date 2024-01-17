韓國影帝李善均去年捲入吸毒風波，經過多次檢驗毛髮，結果均為陰性。怎料他選擇輕生，享年48歲。他過世後影視圈人士紛紛感到不滿，對於警方調查方式提出質疑，並不滿媒體獵巫行徑，近日電視台播出李善均染毒案特輯，其中最初舉報者也現身接受訪問。

韓國電視台MBC《PD手冊》以《已故演員李善均的最後70天》為題，報道了李善均從毒品醜聞爆發後，警方開始調查到死亡的過程。節目由負責毒品調查的檢察官、心理學教授、人權活動家等專家進行深入分析後製作。

此外，在2023年9月，首位向警方檢舉女友吸毒的申先生也受訪表示，對於自己為了阻止女友吸毒，因此「間接造成」李善均死亡，他坦言「感覺很糟，說實話，這不是因為我（李善均輕生），我是因為我的女朋友才舉報的，然後一切就發生了。」他表示「目標轉向了李善均，轉向娛樂業。」

申先生表示他是因為酒店女室長金南熙，不斷給女友吸毒，所以他最終選擇舉報，而女友吸毒的次數非常多，不過卻在沒有拘留的情況下受到調查，這對李善均和金南熙來說都是一個打擊。而當製作小組問說「你知道新聞會出現已故李善均的名字嗎？」申先生則說「我根本沒想過」，他無奈說「當李善均和G-Dragon名字突然出現時，前女友等人染毒行為就被埋葬了。」

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