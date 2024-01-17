韓國天后級女星李孝利曾是元祖女偶像團體Fin.K.L.隊長，當年以精緻美貌加上超強唱跳實力，被封為「國民妖精」，即便她為愛停工多年，一回歸立刻活躍各大綜藝和實境秀，人氣完全不輸當年。最近李孝利分享在首爾街頭的素顏自拍，44歲的她魚尾紋炸裂，但網友卻一面倒力挺，誇讚如此自然做自己的她。

李孝利與音樂人李尚順結婚後，二人定居在濟州島，近年復出螢光幕前的李孝利，為了工作經常兩地奔波，今（17日）她在Instagram曬出素顏自拍，從她分享首爾正在下大雪的消息，看出她隨性站在路邊拍下真實的自己，言語中透露要回濟州島，下星期會再回首爾工作。

不過，網友重點都在李孝利臉上超清楚的魚尾紋和斑點，很多人對於她大方展現素顏很意外，但她臉上依舊掛著招牌笑容，忍不住紛紛讚賞她的個人魅力，「自然的模樣最美了」、「國民妖精怎麼樣都美，素顏也沒在怕」、「好喜歡李孝利，希望女神永遠健健康康，在舞台上唱跳給我們看」。

現年44歲的李孝利於1998年時以女團Fin.K.L.出道，在當時人氣程度不輸現在的BLACKPINK或TWICE，2003年時以SOLO女歌手身分再出道，拿下各個電視台的音樂大賞，堪稱韓國樂壇天后；2013年和老公結婚後淡出演藝圈，到了2017年拍攝綜藝節目《孝利家民宿》才重新復出，回到幕前。