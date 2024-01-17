民進黨籍總統當選人賴清德表示，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，所以他即日起退出新潮流。前立委郭正亮表示，賴清德退出新潮流，不過他的問題不是派系，而是新潮流會圍在他身邊，不讓人家靠近他，跟他有沒有退出新潮流沒有關係，他只是從明流變「暗流」。

郭正亮今(17日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，民進黨當選的人都會退出派系，像陳水扁就退出正義連線，當時他把正義連線，交給蔡煌瑯和余政憲，就不參與了；蔡英文當選後，也不介入英系。所以賴清德退出新潮流是傳統，段宜康就是總幹事。

郭正亮認為，賴清德的問題不是派系，而是新潮流會圍在他身邊，不讓人家靠近他，這是新潮流派系屬性造成的，跟賴清德有沒有退出新潮流，沒有關係。因為賴清德的圈子本來就很小，他只是從明流變「暗流」，因為他的實際運作，就是身邊都是新潮流，像潘孟安是新潮流，潘孟安未來可能就是總統府秘書長。

郭正亮覺得，賴清德退出新潮流，改變不了什麼。因為他的能力跟前總統陳水扁差太遠了，陳水扁擔任總統時，身邊的人很多都不是正義連線，所以陳水扁可以跳出他的派系框架之外，賴清德則還有待挑戰。