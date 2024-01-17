2024總統立委大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以得票率26.46%淪為第三名，民眾黨拿到8席不分區立委，柯文哲敗選感言也喊話「4年後一定可以執政」。對於柯文哲未來4年如何延續聲勢，前立委郭正亮分析，民眾黨2026地方選舉，全台有望衝到100席議員，柯文哲會有一支軍隊。另外就是看民眾黨立委的表現、召募黨員，且柯文哲要在重大議題發言，要凸顯出賴清德的無能，且表現得比國民黨主席朱立倫更像在野黨的黨主席。

柯文哲在開票日當晚，向支持者發表敗選感言，「只要我們繼續努力下去，下一個四年，我相信，會贏得更多的認同，團結更多的力量。下一次，我們一定可以執政，一定可以贏回這個國家。」

郭正亮17日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，柯文哲這次在中彰投、雲嘉南、高屏地區的得票率，雖是第三名，但都有超過20%，「這個得票數，他就知道2026年大有搞頭」。

郭正亮分析，縣市長先不講，民眾黨全台地方議員能搞到100席，因為議員選制能讓一區有3席議員左右，柯文哲知道「2026老子就有一支軍隊」。

郭也透露，柯文哲這次跟地方有一些力量結合的不錯，這些人2026就會出來選議員，各地都開花，到時候縣市黨部後援會就不用像這次到處跑。

對於網友提問，「柯文哲該如何在2028年以前，持續保持聲量及支持度？」郭正亮表示，第一個就是「國會的表現」，現在民眾黨的8個委員，其他人只有黃國昌五分之一到十分之一的戰力；第二個是2026年，「地方選舉布局的結果」。對於主持人黃暐瀚補充，柯文哲還有「小草認同卡」(黨證)能維持聲量，郭正亮則認為，柯文哲要玩真的就「直接招募黨員」，做組織工作，現在黨員數量都還太少，要訂下一年招募5萬到10萬名黨員的目標，這樣才有氣魄。

郭正亮也指出，柯文哲作為在野政黨主席，在重大議題要發言，來凸顯賴清德的無能，「就發現他(柯文哲)身為在野黨主席，表現得比朱立倫好」，柯文哲要表演的更像「在野黨的主席」，有好幾個面向要努力。