去年8月22日結束15年海外流亡生涯返回泰國的前總理戴克辛，入境當天隨即受審入獄服刑，入監首夜即因病入院，9月1日泰國王室公報發布泰王准許戴克辛刑期從8年減為1年之後，他在9月、10月二度開刀並持續住院。泰國司法部官員今（17日）表示，戴克辛的年齡與健康狀況已符合今年2月假釋資格。

74歲的戴克辛（Thaksin Shinawatra）家財萬貫，他被控在擔任總理掌權期間濫權、利益衝突等多項罪名，去年返國受審遭判有期徒刑10年，合併執行刑期8年，入監第一晚就因胸悶與高血壓住進警察醫院。不到2周，泰國王室就宣布泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）准許刑期減為1年，並說他為國做事、效忠王室、認罪懺悔，上了年紀又有病在身，需要專業醫療照顧。

路透社報導，泰國司法部矯正署發言人奚迪（Sitthi Sutivong）今天答覆記者詢問前總理戴克辛能否在今年2月獲釋時回答：「根據標準，他有資格獲得特別假釋。不過，矯正署尚未接獲曼谷監獄正式申請讓戴克辛假釋。

矯正署上周才延長戴克辛在警察醫院住院的時間，理由是必須監測他的健康狀況。

戴克辛是億萬富豪，不僅曾是電信大亨，也曾入主英超足球曼聯隊。2006年在泰國軍事政變遭到推翻下台，軍方指控他腐敗、用人唯親、濫權，他後來逃往海外。他下台之後這17年之中仍處於泰國政壇核心位置，每次大選勝出的都是聽命於他的政黨，房地產大亨、現任總理賽塔（Srettha Thavisin）就是他的盟友之一，賽塔在戴克辛返國當天經由國會投票獲選為總理。

去年8月他結束流亡返回泰國時受到明星規格待遇，民眾為他歡呼，警察護送他進入法庭與監獄時還向他敬禮。