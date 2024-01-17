就是只想放空！有人妻在網上抱怨老公，她表示老公雖然不菸不酒，也不打遊戲、玩車，但卻是迷上了露營，1年花了將近40萬元在露營設備，但是，去營地卻是獨自選在營區的最角落，一個人靜靜的發呆兩天才回家，甚至，當老公聽到會下大雨，反正更激起要去露營的心情；老公這樣的狀況，讓她不禁疑惑「在家裡睡覺不好嗎」，也表示無法體會老公的心態；對此，網友則搖頭表示「他也許只是需要一個屬於自己的小空間小時光」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她提到丈夫「不菸、不酒、不打遊戲、不玩車」，但是迷上露營，1年花近40萬元買超過40樣露營設備，而且她表示丈夫若發現外面下大雨時，反而不影響露營心情，卻變得更加興奮，而且，她還透過同事得知，丈夫若一個人獨自去露營，就會待在營區的最角落「整整兩天」，且一旁也沒其他人。

對於，丈夫特異的行徑，人妻也好奇「在家裡房間安安穩穩的睡著不好嗎」，並且對露營感到困惑表示，每當去野外露營，要先花時間整理、組合裝備，發呆了2天之後，又辛苦的收拾裝備回家，「真的無法體會這是什麼心態」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「真可憐，都沒有興趣了，難得有個興趣要被發上來公審、抱怨」、「放空，想要有自己的時間空間」、「有沒有想過，他是不是單純想逃離妳身邊，能一個人靜靜」、「人生很忙很累，有時候可以悠閒地浪費時間也是種幸福」、「他也許只是需要一個屬於自己的小空間小時光」、「一個人圖個安靜」。