電動汽車近幾年相當流行，尤其是大陸地區的電動車，除了價格便宜，連充電站到處都是，但是操作方面如果不熟悉，可能就會出大事！大陸江蘇常州，本月14日發生一起交通事故，一名女子當時坐上新買的電動汽車，沒想到剛發動車子就往前衝，在車頭前面挑菜的外婆，就這樣被汽車撞擊夾在與牆壁之間，當場失去生命跡象，家人發現立即打電話報警，但仍因傷重不治。

這起意外的車禍，發生在本月14日，地點在大陸江蘇常州一間民宅前，車子的主人開新電動汽車回老家，探望家中老人家，當時一老婦人蹲在車前牆邊，正在挑菜準備煮飯，這名女子上車發動車子，疑似沒有踩住煞車，車輛就突然往前衝，將正在挑菜的外婆直接撞上，當場失去生命跡象。

根據大陸媒體《時間視頻》報導，保險公司稱，女駕駛對新車不孰悉，才導致第三者死亡，死者是駕駛的外婆，有律師表示，女子涉嫌過失致人死亡罪，若獲得家屬諒解，能免於刑罰。

網友看到影片留言表示：「估計這輩子也良心難安了」、「老太太活了這麼大歲數做夢也想不到會這樣去世」、「快過年了別這樣了啊」、「駕照是怎麼考的」、「技術不到位，親人兩行淚」、「技術不到位，親人兩行淚」、「哎！ 如何面對？」。