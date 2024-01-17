（23:55更新王室發言人說明並非癌症、凱特背景資料）綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》周三（17日）報導，現年42歲的英國儲妃凱特（Kate Middleton）已於周二（16日）按照計畫於倫敦一家私人醫院接受腹部手術，但未透露病因。外界推估她的休養期可能長達3個月。

肯辛頓宮（Kensington Palace）在英國時間周三下午2時發布聲明，威爾斯王妃（Princess of Wales）殿下的手術很成功，她會住院10天到14天。王室發言人並未透露手術細節，但表示病情並非癌症性質。凱特視按事前安排入院手術，不是緊急入院。

肯辛頓宮表示，王妃因此必須延後部分行程與活動，她為此表達歉意。聲明指出，根據院方醫療建議，凱特在復活節之前不太可能重返公共職務之列。

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

肯辛頓宮聲明顯示，凱特王妃接受手術的地點是倫敦診所（The London Clinic）。這場手術很成功，王妃在醫院療養10至14天之後就會出院返家，繼續休養直到康復。

肯辛頓宮指出，凱特王妃希望大眾能理解她希望子女盡可能保持正常生活的、希望個人醫療訊息保密的願望，盼大眾給予尊重，未來僅於「有重要的新資訊可供布達」時，才會提供有關她身體狀況的最新資訊。

英國肯辛頓宮宣布，威爾斯王妃凱特16日按計畫入院，腹部開刀。

路透社引述一名王室消息人士透露，凱特的情況並非癌症。倫敦診所位於倫敦市中心攝政公園附近，1932年開業，自稱是英國規模最大的獨立私人醫院，曾收治的名人患者包括已故菲利普親王（Prince Philip）、已故女王伊莉莎白二世的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）、美國影壇巨星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、美國前總統約翰甘迺迪（John F Kennedy）。

凱特上一次露面去年耶誕節，當時她出席在英格蘭東部查爾斯國王桑德林罕姆（Sandringham）宅邸附近的教堂舉行的禮拜，這是王室年年都有的行程。在此之前，凱特並無任何身體不適的跡象。

民調顯示，自從2011年與威廉王子大婚以來，凱特已成為英國最受歡迎的王室成員之一。 全球時尚圈也視她為偶像級人物，是時尚版面常客。2022年9月女王伊莉莎白二世辭世後，長子查爾斯繼位為王，查爾斯的王儲頭銜由威廉繼承，凱特成為儲妃。威廉與凱特育有3名子女。