大陸界面新聞17日報導，中國大陸國務院總理李強當地時間17日上午在都柏林國賓館，與愛爾蘭總理瓦拉德卡會談。李強表示，為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽證待遇。愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利，歡迎更多中國企業來愛投資興業。

李強表示，中愛建交45年來，雙邊關係保持健康穩定發展。特別是近些年，在習近平主席和希金斯總統戰略引領下，中愛互惠戰略夥伴關係日益深化，各領域交流與合作不斷拓展，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中方願與愛方一道，發揚傳統友好，築牢政治互信，深化互利合作，更充分共用發展機遇，更好造福兩國和兩國人民。

李強指出，中方願與愛方堅持互尊互信，努力求同存異、求同化異，加深相互理解，在重大問題上相互支持。雙方要堅持互惠互利，始終將彼此看作重要合作夥伴和發展機遇，持續擴大貿易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數位經濟、生物醫藥、人工智慧等創新合作，把合作的蛋糕越做越大。

李強表示，為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同愛方加強在聯合國等多邊架構內的協調合作，踐行真正的多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用。

瓦拉德卡表示，中國是愛爾蘭的重要合作夥伴，兩國始終堅持相互尊重、相互信任。愛方讚賞中國經濟社會發展取得的巨大成就，一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一。愛方願同中方擴大雙向投資，加強農食、創新、綠色發展等領域合作，深化教育、文化等人文交流。愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利，歡迎更多中國企業來愛投資興業。愛方支持進一步深化歐中合作。

會談前，瓦拉德卡為李強舉行隆重歡迎儀式。李強檢閱了愛爾蘭儀仗隊。