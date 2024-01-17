高端疫苗合約公布後爭議持續，前立委蔡正元質疑，高端的製造成本是多少？為什麼衛福部要給他這麼高的利潤？且高端用的水溶性蛋白質技術老舊，為何便宜車要開雙B的報價，道理何在？更扯的是合約完全沒提疫苗規格，根本就是在騙國人，結果打了高端不能出國，臉丟到日本去。

「貓膩很多！」蔡正元17日在《大新聞大爆卦》節目表示，公布高端合約只是在野黨處理高端問題的第一步，不可能就此就解決。「我的質疑很簡單，第一個，高端的製造成本是多少？你成本不是已經顯示在你的財務資料裡面嗎？隨便算都知道？那為什麼衛福部要給他這麼高的利潤？」

蔡正元提到，第二個問題是，高端所用的技術，是1970年代那種水溶性蛋白質的技術，現在除了一般的流感疫苗以外，像這種比較麻煩的新冠肺炎的疫苗，已經沒有人在用這種技術了！這種老的技術、便宜的技術，為什麼定價要比照莫德納？就像我買一輛Toyata（豐田汽車）的Camry，結果你給我的報價是什麼？是賓士跟BMW的價錢，那我能服氣嗎？道理何在？所以為什麼游淑慧說，要公布所有專家的定價紀錄、批准紀錄？

「最後一個，在這個正式合約裡面，完全沒有提到規格！」蔡正元指出，不是那種長寬高包裝的規格，是品質的規格、效能的規格，有沒有？沒有！然後他把它放在附件，附件也沒有寫，他說只要有專案製造許可？換句話說，我買一輛車子，這車子的基本規格，要不要鋁鋼圈、要不要什麼東西，沒有寫在契約書也就算了，附件也沒有？「奇怪了！然後附件就說：請問經銷商？你在搞什麼鬼啊！」

蔡正元質疑，這個是好契約嗎？我們跟美國買武器也許沒辦法，被迫是如此。買自己國內的高端疫苗也要這樣子嗎？再來，聯亞疫苗為什麼不准？賴清德自己不是說打聯亞疫苗嗎？是因為聯亞公司品質真的比較差，還是聯亞公司的關係不夠好？斗內（donate捐獻）不夠大？是這樣子嗎？「疑雲重重啊！賴清德不是打了聯亞疫苗嗎？」聯亞疫苗沒有過關，是因為他沒有做三期臨床？還是說真的他一期、二期臨床都不如高端？

蔡正元直言，高端董事會說：我們的效力很低，必須提高抗原，才能使這個效果出現？也就是說，一定要那個人還沒有病重的時候打才有一點點效果、才展現出來？「那你這高端疫苗是什麼？在騙我們嘛！」騙到了很多人打高端疫苗，為台灣舉起手臂？結果日本說你打高端疫苗不准進來！「丟臉丟到日本去了！」