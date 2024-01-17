百萬YouTuber蔡阿嘎不只自己擁有大量粉絲，他的妻子二伯、大兒子蔡桃貴、小兒子蔡波能也都追隨他人氣蒸蒸日上，尤其2個兒子可愛的成長萌暈許多網友，他們有新狀態都會引起熱議。蔡阿嘎近期帶著家人到日本旅遊，今（17日）吃了恐怖料理「鱷魚腳」竟誇好吃，驚悚畫面曝光嚇壞一票網友。

蔡阿嘎連日在社群打卡人在日本，一下逛商場購物，一下跑去樂園體驗高空遊樂設施，沒想到今日又加碼公開恐怖料理照片，他一臉得意捧著「鱷魚腳」，身邊的愛妻二伯一臉緊張害怕；意外的是，蔡阿嘎品嚐後表示，「鱷魚腳其實滿好吃的耶～你們吃過嗎？」還附上流口水表情符號。

許多網友見到蔡阿嘎手上那盤恐怖料理，鱷魚腳的皮和爪子都還在，嚇得直呼，「好恐怖」、「不好意思，我把這篇文按隱藏了」、「怎麼覺得有點可怕」、「越看越害怕」；但有不少內行老饕跳出來聲援蔡阿嘎，「鱷魚比雞肉還嫩」、「超級無敵美味」、「以前南部辦桌都有鱷魚肉」、「藥燉的湯不錯，很補」。

39歲的蔡阿嘎是台灣相當早期的YouTuber，也是百萬網紅之一，近年他的妻子二伯、大兒子蔡桃貴和小兒子蔡波能也先後開啟YouTube頻道，一家人都是網紅，人氣至今都高居不下，每每有新影片或動態都會引起討論。