22歲男星賴冠霖曾在韓國當練習生，之後參加男團選秀節目，取得不錯成績，最後以限定組合Wanna One成員身分出道，之後轉往大陸發展，出道就擁有高人氣的他，言行都被放大檢視，3年前他曾被拍到隨地吐痰、亂丟菸蒂，他當時保證「絕不再犯」，怎料近日又被拍到亂丟菸蒂畫面，引發爭議。

大陸狗仔「娛樂圈趙大明白」在今（17日）公開影片，賴冠霖開車外出，和兩位朋友一起看電影，散場後他們回到停車場抽菸、閒聊，賴冠霖被拍到將煙灰抖落在地上，之後將菸蒂丟到地上踩熄後離開，但卻沒有把垃圾帶走。

畫面曝光後，網友紛紛表示「好好好，慣犯了」、「怎麼又來」、「非得梅開二度是吧」、「哥你能不能不丟了，這點福氣都讓你丟完了」、「前夫哥你讓我現在依然覺得丟臉」、「想念南韓時期的」、「我記得以前就有過，當時道歉了，怎麼現在又被抓到了？還是公眾人物，抽煙沒啥，問題是抽完了就不能自己收拾乾淨？鐵打的腰彎不下來嗎？」、「沒素質又不是一天兩天了。自己上次犯錯沒點記性嗎。」

事實上，賴冠霖在2020年，就被拍到抽菸和隨地吐痰，讓他當時乖乖牌鄰家男孩形象崩壞，那時他也在微博PO出道歉信，「今天發生的一切，造成喜愛我的群體的傷痕，深感抱歉。在大家看不到的地方，也應該以高標準來要求自己，做出如此不妥的舉動，是我要改進的部分。會銘記在心，且悔改。」沒想到這次又被拍到亂丟菸蒂，讓不少粉絲十分傷心。

賴冠霖2020年道歉信。(圖／賴冠霖 微博)

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