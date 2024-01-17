原住民族委員會林姓女前副主委2022年6月起至2023年間，有意追求女部屬遭拒，不斷傳訊騷擾，去年2月間，在原民會辦公室內，林要求女部屬刪除對話紀錄，還動手打傷對方，新北地院依跟蹤騷擾防制法及傷害罪，判處林女5個月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出， 2021至2023年間林女擔任原民會副主委，有意追求女部屬，經常傳訊示愛，「紅塵中遇見了妳，我心喜若狂，我忘了我的年紀、我的性別」、「埋下我想擁妳入懷的因子」，或以肢體碰觸騷擾，更曾要求對方自拍身體部位。

去年2月9日下午，林女在辦公室內要求女部屬刪除LINE對話紀錄遭拒，林試圖奪取對方手機，2人爆發衝突，導致女部屬腹部、背部、右上臂、左小拇指鈍及左手擦挫傷。

新北地院認為，林女為滿足自身私慾，無視被害人感受，反覆傳訊、肢體騷擾，使被害人承受精神上困擾痛苦，甚至出手成傷。

新北地院指出，考量林女坦承犯行，態度尚佳，依違反跟騷法判刑4月，傷害罪判刑2月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。