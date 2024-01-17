大陸抖音神曲〈科目三〉一路紅到台灣，洗腦曲風搭配魔性舞蹈，在網上掀起翻跳熱潮，就連以服務聞名的連鎖餐飲「海底撈」也遭顧客要求表演該曲目。大陸影帝張譯日前在宣傳電影《三大隊》時被現場觀眾提出跳〈科目三〉要求，卻當場霸氣拒絕，且以高EQ解釋原因，引發歡呼聲。

犯罪電影《三大隊》由張譯、李晨、魏晨等人主演，近日積極跑戲院宣傳。到深圳站時，台下觀眾突然提出合跳〈科目三〉要求，卻被男主角張譯婉拒，認為應該把關注度放在電影上：「我們還是很想聽一聽，深圳的觀眾朋友對這部電影深度的解讀，如果我們把時間放在跳舞上，我希望閒暇的時候可以陪大家玩」，反問現場其他觀眾：「你們覺得合不合適啊？」引發不小歡呼聲，大喊回應：「不合適」！

不過，現場還是給了該名觀眾示範舞蹈的時間，可見後方一排演員表情都略顯尷尬。畫面流出後，也掀起微博網友熱議，大批網友力挺張譯的態度，留言表示「讓人看到演員的底氣」、「又被張譯圈粉了」、「敢於向無聊的爛梗說No，張譯果然是張譯」、「這低俗的破玩意兒，趁早就該淘汰掉」、「好演員不靠這些，靠作品說話」。