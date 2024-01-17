提到出國旅遊，相信不少台灣人心目中的第一選擇都是日本。日本官方統計數據顯示，2023年訪日外國人消費額高達5兆2923億日圓（約新台幣1.15兆元），不但較疫情前的2019年成長9.9%，也首度達成日本政府訂下的5兆日圓目標。其中台灣旅客就貢獻了7786億日圓（約新台幣1693億元），首次奪下年度消費王的寶座！

日本觀光廳17日公布數據顯示，2023年一整年，到日本的全球旅客消費總額，不但超越日本政府訂下的目標，也是自2010年有統計以來首度突破5兆日圓。

從單一國家地區年消費總額來看，台灣以7786億日圓奪下冠軍，在全球旅客消費總額中占比達14.7%，其次依序為中國大陸（7599億日圓）、南韓（7444億日圓）、美國（6062億日圓）與香港（4795億日圓）。光這5個地區就占了超過60%。

儘管2023年訪日外國旅客總數為2506萬6100人，僅為2019年的78.6%，但在日幣大幅貶值帶動下，外國旅客顯然花錢不手軟，促使消費金額創下歷史新高。2023年訪日外國旅客每人平均旅行消費為21萬2193日圓（約新台幣4.6萬元），比2019年增加33.8%。

2023年每位訪日的台灣人，平均花費為18萬7921日圓（約新台幣4萬元），比2019年增加58.9%，而花錢最多的地方就是購物，每人平均花了6.5萬日圓（約新台幣1.4萬元），遠高於住宿（5.3萬日圓）與飲食（約4萬日圓）。