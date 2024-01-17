英國前首相特拉斯被美國媒體踢爆，私下參與秘密遊說活動，要求加快對里奇蒙防務系統公司（Richmond Defence Systems）的審批程序，里奇蒙防務系統公司計畫向中國大陸出口軍用掃雷器械。

英國前首相特拉斯於2023年5月16日至20日訪台，演說中表態挺台立場。英國國會也曾公佈議員額外收入，特拉斯來台出席及演講費高達台幣320萬元，加上外交部招待機票和住宿等費用，我方付出近400萬元代價。

《美國之音》今（17）日引述美國媒體《POLITICO》踢爆，特拉斯私下參與秘密遊說活動，以促進對中國大陸的國防設備出口！此舉使特拉斯批評中國的公眾形象與私下遊說活動，形成鮮明對比。

根據《POLITICO》披露，2023年8月，特拉斯寫信給英國商貿大臣凱米巴德諾赫(Kemi Badenoch)，要求加快對里奇蒙防務系統公司（Richmond Defence Systems）的審批程式。

里奇蒙防務系統公司位於特拉斯所代表的諾福克選區，計畫向中國大陸出口軍用掃雷器械。