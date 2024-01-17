許多人對於自己的身材不滿意時，可能會下定決心改善減肥。一位男子近日感嘆，某位女同事常常在辦公室嚷著要減肥、要168節食、不能再吃了要肥死，但又會在下午時間吃洋芋片、泡麵、甜甜圈、蛋糕等，讓男子忍不住怒轟，「有時候覺得會胖真的是咎由自取」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，女同事每次都趁著大家在辦公室時，大聲公告自己要減肥、要168節食、不能再吃了要肥死，結果到了下午時間又開始吃洋芋片、泡麵、甜甜圈、蛋糕等，讓每天被迫重複聆聽減肥宣言的原PO怒轟，「真心覺得，有時候人會胖真的不是天生的，是自己咎由自取控制力極差」。

對此，許多網友紛紛回應，「我最討厭同事講自己的小孩多可愛、多聰明，一件事要講8百遍，越講越討厭」、「會一直大聲抱怨的同事真的很煩人，你討厭她不是因為她胖，而是她一直裝模作樣抱怨」。

不過也有部分人士歪樓，認為身材不該成為原PO攻擊女同事的道具，「關你屁事，醜男」、「不能概括所有胖的啦，多囊就很慘，我女友吃醫生開的藥吃2個月了，幾乎天天三餐吐掉兩餐體重還是沒變，根本連呼吸都胖」。