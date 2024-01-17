許多對電腦不熟的人，往往被店家當羊宰，花了許多冤枉錢，然而近日桃園有個案例引起熱烈討論，因為事主的電腦送去維修後，除了機殼以外，內部所有東西都被換成10多年前的二手貨，原本零件疑似遭老闆A走，引發軒然大波，不少人更去肉搜店家。

男網友在PTT、巴哈等知名平台發文指出，爸爸把壞掉的電腦拿去給店家維修，未料拿回來後發現效能低落，速度極慢，一查資訊，才發現機殼內的硬體全部被「掉包」，換成10多年前的低階品，包括第八代英特爾CPU i5-8400變成第三代的i3-3220、顯示卡GTX1060變成GT730，記憶體更是從16G DDR4降為4G DDR3，卻還收了4500元。

被指控的紹恩科技楊梅店吳姓老闆出面回應，揚言提告，但解釋內容漏洞百出，被網友噓爆。(圖／取自巴哈姆特)

原PO表示，自己找店家理論時，對方卻說「整台都短路燒掉」，丟給回收了，還拿出名片要他自己去找回收商，但爸爸明明只說有換電源供應器和主機板，讓他忍不住要求看監視器，豈料監視器只有畫面沒有聲音，根本派不上用場。回家後越想越不對，便上網詢問「電腦零件有可能一次全部都被燒壞，只剩下機殼是好的嗎」。

不少網友看了都相當火大，認為店家已經觸法：「就算東西是壞的，也要把屍體留下來啊」、「未經同意把零件丟去回收，已經觸犯業務侵占罪了」、「詐欺、竊盜、侵占，太離譜」、「換這些垃圾，店家根本一點良心都沒有」、「2024還能看到這種垃圾單，真的誇張」、「i5-8400一顆的價值就高過老闆給的這些二手貨了」、「絕對要報警，不能姑息這種店家」、「隨便翻一下就發現這家店黑歷史一堆」。

對此被指控的紹恩科技楊梅店吳姓老闆則在巴哈論壇PO文，指控該名網友捏造不實訊息，重傷公司商譽，將會提告。吳姓老闆表示，原PO爸爸堅持要買中古機，他花兩天組電腦，測試穩定度，收1000工錢跟3500元零件費，是搶人還是殺人了？「說我貪圖零件價值，要不要上網查一下價格」、「原機電源根本沒80 PLUS，短路沒引起火災就燒高香了」。

該篇文章短短幾小時內，被千名網友噓爆，大罵：「這邊一堆電腦高手，你把大家當白痴嗎」、「80plus跟短路有什麼關係？」、「沒空處理問題，有時間偷刪粉專留言」、「那物主原本零件去哪了，解釋一下啊」、「測穩定性就打開燒機軟體丟旁邊，人就可以滾去吃飯哈拉打遊戲了，當版友都沒組過喔」、「CPU、顯示卡應該都沒壞吧，東西去哪了」、「說整台燒壞，但電供是好的，還原封不動還給客人又是怎樣」、「沒開發票也沒開收據或工單，你真的很敢耶」、「塞一堆垃圾到別人電腦還收4500，真的猛」、「記憶體16G剩4G也敢凹」、「i3-3220現在一顆45元耶...」。

對此PTT電腦消費版(俗稱電蝦版)版主也出面力挺原PO，表示願意提供法律諮詢，嗆聲店家「別想用提告來讓受害者閉嘴」。