基隆市消防局表示，今日晚間8時許接獲民眾報案指出72歲的父親外出爬山，卻告知困在暖東峽谷西勢水庫一帶內，搜救人員集結後透過救援樁順利定位救人下山。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市有許多登山景點，但也常有登山客迷路無法下山，基市消防局為了迅速定位受困民眾位置，去年10月於暖東峽谷一帶設置20組救援樁，均有標示號碼。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市有許多登山景點，但也常有登山客迷路無法下山，基市消防局為了迅速定位受困民眾位置，去年10月於暖東峽谷一帶設置20組救援樁，今天（17日）晚間碰巧接獲民眾受困峽谷，明顯立刻發揮作用，1小時內順利救人下山。

消防局表示，今日晚間8時許接獲民眾報案指出，自己72歲父親外出爬山，卻告知困在暖東峽谷西勢水庫一帶內，幸好搜救人員聯絡到老翁，請他回報附近的救援樁的號碼後迅速定位，於1小時內找到迷途的老翁，順利將他護送下山，解除一場虛驚。

受困的焦姓老翁家屬向消防局表示，父親一早就外出爬山，直到晚間快8點的時候表示自己受困暖東峽谷，且手電筒快沒電了。消防局立刻出動消防車6台，消防員13人，由第二大隊副大隊長王君維帶隊，於8時30分至西勢水庫門口集結。

之後搜救人員聯繫上迷途者，得知他受困在暖西19號救援樁後，帶隊前往該地點，1小時內就尋獲迷途的老翁，並將他安全引導下山。

消防局指出，2015年起至2023年暖東峽谷共有28起山區受困案件，總計95人獲救下山，大部分民眾都是誤闖古道支線，但因該山區幅員遼闊，若不知受困地點，必須花費較多的時間、人力進行搜救。

因此，暖暖分隊於去年10月起，在常迷路的道路上，設置救援樁，每個樁上都有編號，若民眾在山區受困，找到救援樁位置，就能讓消防隊員迅速定位，加快救援腳步，此次救援樁就發揮作用，讓搜救人員迅速找到迷路者，也避免一場意外發生。