民進黨籍總統當選人賴清德表示，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，所以他即日起退出新潮流。對此，前立委蔡正元指出，民進黨18年前就說要解散派系，現在還要「退出」，就代表民進黨連自己通過的決議都可以不遵守，且把派系跟國家元首放在同等級，是污辱元首的位置；蔡也分析，賴清德此舉是用「詐術」騙黨內其他派系、給個交代，也讓其他人敢投靠過來、招兵買馬，對外界也是假動作，因為新潮流已經被在野黨打到臭頭，形象不好就改名。

新潮流辦公室17日發布新聞稿，和總統當選人賴清德討論之後，我們一致同意：總統不但是國家元首，身兼帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

對此，蔡正元17日在政論節目中天《辣晚報》表示，這一篇新聞稿，打臉了民進黨、打臉了新潮流、更打臉了賴清德，18年前、2006年民進黨黨員大會裡面通過解散派系，段宜康還說派系轉型做智庫，「請問你沒有派系要怎麼退出？」表示從來沒有解散過，現在才需要退出，「你們民進黨不是在說謊嗎？民進黨通過的決議都可以不遵守、不解散派系，誰相信你現在退出新潮流是真的？」

蔡正元再問，賴清德現在退出新潮流，是要給黨內其他派系一個交代，還是給國家一個交代？「可能是給民進黨其他派系一個交代吧」，賴現在不是新潮流，以後政府用很多新系人馬，就不能再怪說「整個政府都是新潮流包了」，都是用人唯才、沒有內舉不避親的問題。

蔡正元也直言，這就是詐術，騙其他正國會、湧言會、謝系、蘇系，需要新總統上任就搞這種權術嗎？也可能認為新潮流最近選舉被在野黨打臭頭，都在喊「新潮流不倒，台灣不會好」，新潮流形象不好就改個名字，乾脆改叫「賴皮寮系」好了，這都假動作、假離婚。

對於民進黨內後續運作，蔡正元認為，賴清德接下來不會成立派系，而是叫其他派系的人馬來投靠他，有錢、有事、有位子，而不會因為賴是新系有所顧忌，要自己招兵買馬。

蔡也批評，「當選總統就退出新潮流」，怎麼聽怎麼奇怪，應該是「當選黨主席就退出派系」，怎麼會把民進黨內派系跟國家元首放在同等級？這是侮辱國家元首的位置。