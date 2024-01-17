台中市長盧秀燕積極輔選，成功翻轉綠地，讓國民黨在台中拿下6席立委，有人點名她出戰2028年。至於2028年國民黨總統人選會是誰？前立委郭正亮表示，從政治去看到4年後太早了，這不一定。不過，若是盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安這3人，盧秀燕比較適合選2028。

主持人17日在《下班瀚你聊》節目中表示，2028年賴清德一定選連任，柯文哲一定又再選一次，國民黨人選是誰？郭正亮回應表示，從政治去看到4年後太早了，這不一定， 因為某人有可能4年內講很多話失言，所以還不知道。政治的部分，他都是看半年內。

另外，有網友問到，怎麼評估盧秀燕未來在國民黨的影響力跟角色？郭正亮認為，盧秀燕會先把台中市長做完，就是2026年，她會蠻謹慎的。因為她時間剛好非常適當充裕，她如果真的要選2028年，在市長卸任後都來得及，因為她2026年12月25日卸任，她有充分一年多的時間，走動基層、建立各種團體，她現在可能會開始經營網路，比如臉書，開始養粉。

郭正亮接著表示，盧秀燕非常會做人際關係，很厲害，而且都打到你心裡，也就是說，她要跟你發展友誼，她就會找到方法。

針對2028年國民黨總統人選，郭正亮也點出，桃園市長張善政看不出來有這個企圖心，台北市長蔣萬安有帶職參選疑慮， 盧秀燕沒有這個問題，這3個人中本來就是盧秀燕比較適合。