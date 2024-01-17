印度低成本航空業者香料航空一架國內線班機，16日凌晨起飛後不久就有乘客受困廁所。

國際航空業界2023年以來欣見全面復甦，各航空公司一班接一班起降，狀況不少。印度一家廉航班機周二（16日）發生一起乘客機上受困事件，一名男性乘客進了機艙廁所之後竟遇上門鎖故障出不來，機組員別無他法只能遞紙條安撫一番，男客被迫坐在馬桶上度過降落過程。飛機著陸後，工程人員登機撬開廁所門，乘客這才獲救。

綜合英國廣播公司（BBC）、《印度快報》（The Indian Express）17日報導，印度「香料航空」（SpiceJet）16日一架航班號SG-268由孟買（Mumbai）飛往南部大城班加羅爾（Bengaluru）的班機，座位14D的男性乘客起飛後不久就起身去了廁所，如廁過後他愕然發現廁所門無法打開，不得其門而出。

機組員與其他乘客見狀上前協助也沒有用。受困空間狹小廁所的男客驚慌失措，眼見航機已接近降落階段，空服員只能寫一張字條從門縫塞入廁間，試圖安撫他的心情：「先生，我們已盡全力要打開這扇門，還是沒辦法打開。請您不要慌張，我們即將在幾分鐘之後降落，請您把馬桶蓋闔上，然後坐在馬桶蓋上，確保自身安全。等到艙門一開，工程師就會過來處理。」

A male passenger on a #Mumbai-#Bengaluru SpiceJet flight was trapped inside the aircraft’s toilet for more than an hour on Jan 16 due to a malfunction in the door lock.



The passenger was eventually rescued after the flight landed at Kempegowda International Airport (KIA) and… pic.twitter.com/FPKusO2xeD — The Indian Express (@IndianExpress) January 17, 2024

這條航線一般需時約105分鐘。SG-268航機16日凌晨2時左右起飛，凌晨3時42分落地，工程師登機後撬開故障的廁所門扇，男客終於脫離「關禁閉」狀態。

香料航空隨後發布聲明證實確有此事：「1月16日在孟買飛往班加羅爾的航班上，一名乘客不幸受困廁所1小時左右，當時飛機正在空中飛行，由於門鎖故障，機組員全程為受困乘客提供協助與指示。航機抵達目的地後，廁所門由工程師打開，乘客立即獲得醫療支援。造成乘客不便，香料航空深感遺憾與歉意。這名乘客已獲全額退款。」

BBC引述《印度時報》（Times of India）報導，這名男乘客直到飛機降落之後，依然處於「震驚狀態」。班加羅爾機場一名匿名官員透露，「這個可憐的男人從孟買飛往班加羅爾全程受困廁所，令人震驚的是，就連降落時他仍置身於狹小的廁所裡」，機組員全程不斷回應男子呼救，多次嘗試開門未果。

這個航班原本起飛時間是周一（15日）深夜10時55分，因故延遲起飛。印度多地自周日（14日）以來就面臨濃霧壟罩的狀況，境內好幾百個航班延誤，航空公司歸咎於大霧引發的連鎖反應，憤怒的乘客指責航空公司與機場溝通不良。

這起事件發生之際，印度航空部部長表示，要在全國6大機場成立「作戰室」，專門處理乘客不便的問題。