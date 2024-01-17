義大利一名患有嚴重乳製品過敏的女性，吃了一份標榜為「全素」的提拉米蘇數天後不幸身亡，引起對這款甜點製造商的調查，後續追蹤指出製造商很可能在製作這些全素甜點的生產器具，曾製作過含奶蛋的甜點。

據《紐約郵報》（New York Post）16日援引義大利《Corriere della Sera》報導，貝里薩里奧（Anna Bellisario）去年過世時年僅20歲，當時她和男友在義大利米蘭的一家純素漢堡連鎖店「Flower Burger」用餐，當時她品嚐了一道名為「提拉米蘇·馬斯切爾帕」（Tiramisun Mascherpa）的甜點後，竟引發嚴重過敏過世。

據稱她在品嚐提拉米蘇之前檢查了標籤，並且向店家要求獲得「更多訊息」。豈料，僅嚐了幾匙後，她開始咳嗽並呼吸困難。她試圖給自己催吐，並服用她隨身攜帶的哮喘藥物和皮質醇，但最終還是發生過敏性休克，之後失去意識。

她在米蘭的聖拉斐爾醫院昏迷了10天後去世。據報導，她自出生以來一直有乳製品過敏問題，害她發生過敏問題的這家餐廳她並非首度造訪。據《Corriere della Sera》報導，經營供應提拉米蘇給Flower Burger和其他63家餐廳的甜點公司Tiramisun的母女正在接受誤殺調查。

這起事件發生後，義大利衛生部下令召回這些「純素」提拉米蘇，懷疑其中含有牛奶。英國《鏡報》報導稱Tirimisun品牌的提拉米蘇產品中發現了牛奶和乳蛋白的痕跡，而貝里薩里奧點的三明治的蛋黃醬中也發現了蛋的痕跡。

據《Metro》報導，有人認為Tiramisun可能在生產純素糕點和含有牛奶的甜點時，「混用」了製作含奶蛋食品的器具。