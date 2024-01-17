衛福部疾管署終於公布高端的採購合約，國民黨立委賴士葆指出，總統大選前蔡政府使出推拖拉，抵死不公布高端合約，現在民進黨賴清德選上了才公布，蔡政府選前瞎掰一堆不能公布的理由，現在怎麼就可以公布了？因為選上了就是王道，在野如何叫囂也不會影響賴清德當選的事實。高端合約公布，這不是遲來的正義，而是遲來的不公不義，因為高端疫苗核准整個過程，還有數不清的政治力操作的程序不正義。

賴士葆在臉書發文指出，高端的問題盤根錯節數不清，價格只是其中的一項，荒腔走板的事情太多，所以才會通過緊急授權使用（EUA）就立刻改更嚴密的合約，連法院要調查都要先通知資料提供者，合約中看到政府對一個民營企業的百般呵護，完全配合高端，站在高端的立場說話，甚至做決策。高端的股價飆高炒作是國人眼見的事實，櫃買中心在立院都承認股價不合理的飆漲，移送檢調，到後來法院判決的是幾隻小貓，其他都沒事。

賴士葆強調，要成為法定疫苗，安全有效是基本要件，但是高端為人詬病的是未取得EUA，政府就下單採購，訂下不平等合約，政府公然介入還在進行科學實驗的高端，政治凌駕專業，官員積極為高端代言，為了扶持國產疫苗，刻意擋BNT疫苗進口的事實更是惹動國人的怒氣。一個沒有國際認證、沒有第三期實驗的疫苗，賣的價格跟國際認證的疫苗一樣，多數國人不願意施打高端，最後銷毀浪費公帑，蔡政府在高端的決策上犯了無數的錯，至今沒有一句道歉，袒護依舊，到底在圖利誰？

賴士葆提醒，高端採購 40億，2021年5／11報價後沒有議價就直接5／28簽約，政府各種開綠燈拿著 40億民脂民膏量身訂做高端疫苗，更是5／11就有連續買盤進場接單，是否有人早就知道不會議價？ 在合約機密的保護下，沒有公布之前查辦高端內線交易的檢調看過報價單了嗎 ？ 政府必須詳細跟人民交代清楚！