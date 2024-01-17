祖先莫名背鍋！有人妻在網上抱怨，她表示因為和老公結婚沒生小孩，然而，近半年來兩人的身體相繼出狀況，沒想到，卻有長輩牽拖「因為沒生小孩，祖先在生氣，生小孩就不會有這些毛病」，讓她聽完相當傻眼認為，若有小孩，變成蠟燭兩頭燒，哪有辦法好好照顧自己的身體；對此，網友也酸爆表示「躲在陰間也中槍」、「多生幾個不知道能不能活到400歲」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她提到近半年來和老公的身體相繼出狀況，由於兩人未生小孩，遭長輩指責「就是因為都沒生小孩才會這樣」，還說是「祖先在生氣，生小孩就不會有這些毛病」，她聽完氣炸表示，到底在牽拖什麼，「怎麼不說幸好沒小孩，不然要治療身體還要顧小孩」，身體已經不舒服了，還要想著顧小孩不能倒下，不能浪費時間去回診與看診，這樣一來反而「倒得更快」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不用活在別人的眼裡，不用在意別人的嫌語，幹話無所不在」、「多生幾個不知道能不能活到400歲」、「他人的話虎爛不要理會，把妳們的身體治好最重要」、「生一個堵住他們的嘴」、「祖先：我在上面招誰惹誰了」、「可憐的祖先，莫名奇妙背鍋」、「躲在陰間也中槍」、「回他：所以你生完小孩後到現在都沒生過病嗎？」。