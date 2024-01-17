根據一項統計數據顯示，國內近視人口超過1,300萬，為了重獲清晰視力，近年來越來越多人選擇近視雷射手術，尤以微創技術最受矚目。統一獅職棒球員陳傑憲和施冠宇，因進行新一代「SMILE Pro全飛秒」微創近視雷射，術後恢復快傷口小，無縫接軌迎接新賽季。

大學眼科表示，雷射發展至今30多年，在手術傷口、術後復原等方面都有顯著的提升，從原先的LASIK，到後來SMILE微創雷射技術的發展，將角膜表面的傷口縮小至約0.2公分，直到近期新一代SMILE Pro全飛秒，除保留原有微創特性，單眼雷射時間縮短至10秒內完成，具有「精準、快速、安全」的特性，提高消費者對近視雷射的接受度與滿意度。

台南大學眼科院長蘇俊峰指出，SMILE Pro單眼雷射10秒鐘，確實能大幅降低患者心理壓力，同時強化手術配合度，搭配智能導航定位，提高手術的精準度與術後視覺品質。

剛完成「SMILE Pro全飛秒」雷射手術的統一獅當家外野手陳傑憲提到，雷射過程真的很快，過程也沒有不適及疼痛，還沒來得及反應手術就結束了！陳傑憲說，以往出賽總配戴隱形眼鏡，長時間配戴造成眼睛乾澀疲勞，若遇到夜間比賽，視力清晰度更加受限，也於雷射後盼能突破自我，在新賽季能有亮眼的表現。

球員施冠宇也分享自己做完雷射心得，手術後的恢復期相當快速，原先以為會需要一段時間休息，沒想到隔天視力就恢復到1.0，對於賽季忙碌和需密集訓練的球員生活是非常適合的選擇。

為確保手術的安全，大學眼科會提供約21項精密術前檢查，每位患者術前都須經過嚴謹的評估，若角膜度數不夠、嚴重乾眼症或有其他免疫性疾病者，則不適合進行近視雷射手術。蘇俊峰再次提醒，近視雷射術後仍需維持良好用眼習慣，建議每半年定期進行視力檢查，才能保持視力健康。