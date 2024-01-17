46歲女星廖家儀外型亮麗，曾獲「環球中華小姐」冠軍，進入演藝圈後她跨足主持、戲劇、廣告等領域，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，之後定居香港，近年她為拍攝台灣本土劇回台發展，憑精湛演技狂吸粉絲；今（17）日她在社群分享香港的驚人油價，嘆價錢「真的是比天高」。

廖家儀今日在facebook上分享香港的物價，感嘆「香港的油價，真的是比天高」，65公升油就要1667.44元港幣，折成台幣就要6530元，超高額的數字讓她直呼：「懐念在台灣開車亂跑不需在意算帳的日子，（雖然我也沒在記帳，但是明顯可以感受到貴）」。

廖家儀因此有在考慮入手電車，認為是比較聰明的消費，而且更為環保，她向網友們提問：「大家對於新的電車有沒有有什麼好的建議呢？」同為八點檔演員的劉至翰建議可以買特斯拉，演員陳熙鋒則說「該回台灣了」，許多人表示：「我也在香港，這趟來明顯感覺到，物價都上漲了」、「這也太海了吧！真要換要換油電車！不要純電的」、「但香港的汽油，燃燒效率比較好，在維修方面，可以省很多錢，也比較環保」、「回台灣啦，台灣什麼都便宜呀？」、「電池壞掉很貴」。