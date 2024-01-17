34歲香港女星蔣家旻2022年在《萬千星輝頒獎典禮》上，憑藉《美麗戰場》獲得最佳女配角，精湛演技備受肯定。沒想到戲約不斷的她昨（16）日在臉書上發出住院片，她表示晚上身體突然十分疼痛，隔天就醫檢查發現，她得了盲腸炎，需要立刻住院進行手術。

蔣家旻原定將去日本拍新劇《法證先鋒6》的她，但因為突發狀況，未能順利出發，對此，她說「從劇裏模擬人生到病床的現場，原來生活從來不設彩排，原本預定今天啟程前往日本拍攝《法證6》，如果不是即將出國，我猜我還在拖延看醫生」。

蔣家旻表示在在知道需要立刻住院進行手術時，她驚慌得流下眼淚，她也對突發狀況給《法證先鋒6》、《反黑英雄》兩部劇組帶來困擾道歉。她也有感而發表示「雖說是小手術，但這次的經歷從頭到尾，沒有一本劇本能讓我有所準備，被推進手術室時的無助、恐懼和擔憂，是在戲裡體會不到的。」

此外，蔣家旻透露狀況有比較好一點，但是傷口還沒癒合，自嘲「我是廢物躺平被照顧，走路慢得像蝸牛」但她也說是不幸之中大幸，也和呼籲「不要諱疾忌醫。」粉絲也紛紛湧入留言鼓勵「好好休息，身體健康最重要」、「早日康復」、「要保重啊！好好休養～期待妳的新戲」、「那有甚麼不便，你要有好身體，安心拍出好角色才令大家不要擔心。」