美元指數延續16日勁揚0.67％的漲勢，17日升抵103.58，為去年12月13日來最高。

美債殖利率也隨美元指數走揚，美國10年期公債殖利率17日揚升0.4％來到4.079％，連續2個交易日高過4％。16日10年期美債殖利率升幅達2.9％，創去年11月來新高。

華勒16日在布魯金斯學會主辦的線上討論會上指出，Fed的2％通膨目標已近在咫尺，只要通膨沒有反彈也未盤旋在高檔，他認為Fed今年就會啟動降息。

不過華勒也提醒，降息的時機和實際幅度，仍要視經濟數據而定，Fed應「有條不紊、謹慎小心」，降息不該躁進。他透露會緊盯2月發布的通膨報告。

華勒表示：「既然經濟活動及就業市場的狀態良好，通膨也逐步朝2％目標降溫，我想沒有理由如過去那般急著行動或迅速降息。」

華勒的偏鷹論調，與市場的期待大相逕庭。市場預期Fed最快在3月例會扣降息板機，2024年結束前6度降息，降幅達6碼。

但受華勒放鷹影響，市場下修對Fed的降息預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易員預測Fed 3月降息的機率，由本周之初的81％驟降到65％。

上周出爐的美國12月消費者物價指數（CPI）年增3.4％，相較11月的3.1％有回溫跡象，已讓部分Fed官員對3月降息的期待踩煞車。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）明示，3月降息還太早，CPI報告提醒Fed尚須進一步拉低通膨。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）指出，他還在尋找通膨朝2％目標邁進的確切證據。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）則說，他要看到更多數據才能決定是否降息。