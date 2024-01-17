被封為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）發文指出，儘管Fed暫停升息，卻循另一個管道不動聲色緊縮貨幣，就是以每月減持800億美元債券的步調，縮減7.7兆美元債券及其他資產。

然Fed這個作法可能也將改變，最快在1月底的政策會議，Fed官員就會審慎評估放慢所謂的量化緊縮（QT），雖尚未考慮結束縮表，也足以給金融市場帶來重大影響。

Fed決策官員考慮放緩縮表速度基於幾個原因。首先，Fed每月減持600億美元國庫券，速度是5年前的2倍，但這種步調若持續下去，會加劇貨幣市場利率飆高的風險。

再者，已有跡象顯示貨幣市場的現金餘額急速減少。Fed允許貨幣市場公司及其他機構，將額外的現金放在隔夜附賣回機制交易，否則這些現金終將成為準備金。但自去年8月底以來，該機制的現金銳減1兆美元，到目前僅剩約6,800億美元。

第三，Fed官員透露，與5年前縮表相比，他們已為銀行體系預留更多準備金。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）2022年在共同撰寫的研究報告指出，一旦準備金在銀行總資產的占比低於13％，貨幣市場利率就開始上揚。

事實上，自達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）示警，金融市場流動性有緊縮跡象，Fed可能有放慢縮表步調的必要後，華爾街對Fed將停止縮表的揣測沸沸揚揚。

摩根大通策略師巴瑞（Jay Barry）發表報告預測， Fed將在1月例會提出放緩縮表時間表，再利用2月中旬公布會議紀錄的機會傳達，4月正式實施，11月底結束縮表。