美債殖利率持續走揚，加上最新公布的去年12月美國零售銷售數據優於預期，澆熄投資人對於美國聯準會（Fed）可能提早降息的預期，拖累周三美股3大指數早盤全面下挫，那斯達克指數一度慘摔逾200點。

截至台北時間17日晚間11點20分，道瓊工業指數下跌91.73點（或0.25%），暫報37269.39點；那斯達克指數下跌196.01點（或1.31%），暫報14748.33點；標普500指數下跌35.73點（或0.75%），暫報4730.25點；費城半導體指數下跌89.32點（或2.18%），暫報4016.62點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌1.13%，谷歌母公司Alphabet跌1.68%，微軟跌0.95%，亞馬遜跌1.39%，臉書母公司Meta跌1.27%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌1.81%，超微跌1.73%，台積電ADR跌0.98%，聯電ADR暴跌4.41%。

在服飾與電商銷售回升帶動下，美國去年12月零售銷售月增0.6%，為3個月以來最大升幅，優於市場預估的0.4%增幅。數據顯示，美國消費力道依然強勁，意味著可能為經濟成長帶來更多動力，從而使Fed對於降息更加謹慎。Fed理事Christopher Waller稍早已經警告，寬鬆貨幣政策可能比預期更慢。