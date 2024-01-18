綜合陸媒報導，1月17日晚間8點，天貓年貨節正式開賣。蘋果官方今年也加入了天貓年貨節活動，17日零時起，天貓Apple Store官方旗艦店上線「迎新春限時優惠」活動，全線Apple產品官方直降，達到蘋果官方通路的全網底價。

相比官網的500元優惠，這次蘋果天貓官方旗艦店的iPhone折扣力度更大。1月17日晚間8點至31日期間，天貓Apple Store旗艦店iPhone 15全系列券後優惠1,000元，到手4,999元起，比蘋果官網便宜500元，還可疊加使用12期分期免息，每天僅需13元左右。

此外，iPhone 14和iPhone13也有700元的優惠，iPhone 14到手價4,699元，iPhone 13更是低至3,999元，且所有iPhone都可疊加12期分期免息。消費者打開淘寶APP，搜索iPhone進入Apple Store官方旗艦店，即可在首頁或者商品詳情頁領取優惠券後下單。

報導稱，這次優惠政策幾乎覆蓋蘋果全系產品，包括iPhone、iPad、Airpods、AppleWatch等。例如去年發布的新品AppleWatch S9也優惠400，價格在2,599元；iPad Air最高優惠1,000元，3,799元起，可疊加6期分期免息。

為何蘋果2024年以來優惠頻出？IDC中國高級分析師郭天翔表示，主要原因還是iPhone15系列在大陸市場的銷售情況低於預期。與此同時，自2023年12月中旬觸及新高以來，蘋果股價持續下跌，約1個月時間裡，蘋果總市值蒸發超過2,400億美元。

為此，今年1月15日，蘋果中國官網進行了活動預告：蘋果將於1月18日至1月21日啟動「迎新春限時優惠」，本次優惠幾乎覆蓋了蘋果全系產品，最高可降價800元。其中，iPhone 15系列所有機型最高可降價500元。

郭天翔表示，2024年開年後，蘋果就首先對iPhone15系列的管道價格進行調整，是歷史上首次這麼早進行調整。此次官網降價，只是一次限時的降價優惠活動，線下門店還限量，該優惠活動會持續多久，以後是否還會有，目前還不確定。而對於電商平台的降價，一直以來iPhone15系列在電商平台上都有優惠，「雙11」之後優惠也都有持續，甚至力度更大。

另從全球市場來看，蘋果在2023年全球手機銷量下滑的背景下實現了逆勢登頂。據IDC資料顯示，2023年全球智慧手機出貨量年減3.2％至11.7億支。其中，蘋果的年出貨量約為2.35億支，市占率為20.1％，首次超過三星登頂全球出貨量第一。

但從大陸市場來看，隨著華為Mate 60系列、小米14系列高端手機的推出，蘋果在大陸手機市場面臨的競爭越來越激烈，銷量也不及預期。先前美國投行傑富瑞（Jefferies）分析師報告指出，蘋果公司iPhone在大陸市場銷量下滑的頹勢正在加劇，iPhone銷量在2024年第一周就出現了斷崖式下跌，較上年同期暴跌30％。