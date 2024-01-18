桃園是北台灣的產業重鎮，其中，觀音工業區為北部最大工業區，近年受惠台商回流影響，人口紅利持續流入，以及航空城等等多元的重大建設，又因房價基期低，吸引許多人購屋移居。

張善政市長在「亞洲智慧新都」藍圖中，含括大園、蘆竹、龜山、觀音、新屋等地，然而近年廠商進駐工業區愈來愈多，還有持續發展與產業升級的空間，來帶動產能提升，將取法美國加州史丹佛科技園區，打造「亞洲桃園新矽谷」；目前市政府正積極推動觀音區科技產業鍊，其中，桃園科技工業園區第二期將發展重點聚焦在產業群聚的形成，預期增加約七千個工作機會，對菁英人才需求更為強勁，區域建設如火如荼進行，生活機能大幅提升，進駐人口明顯增加，帶動強大的居住需求，這一波波強勁的人口紅利，加速周邊房市交易熱絡。

觀音鄰近61及66和快速道路，連接國道一號及國道三線，約10分鐘串聯五大科技園區，開車30分鐘到達高鐵特區及桃園機場，加上交通重大建設之一的桃42線月桃路拓寬工程，到青埔特區、桃園高鐵站將更為便利，計劃中的捷運輕軌草漯支線完成後，可將大園、青埔、觀音三區串聯一起擴大生活圈。

耗資四億餘元興建的觀音國民運動中心，提供多元的活動休閒場域。(圖/業者提供)

觀音正在轉型，不只引進產業和學校，也提高生活品質，在學校方面，市府將桃園科技園區6.08公頃土地設立台灣海洋大學觀音分校，預計114年完工。還有，總經費達4億餘元的「觀音國民運動中心」，規劃綜合球場、停車場、溫水泳池、韻律教室、體適能中心、社區教室、兒童遊戲區等，是全齡皆宜、無論晴雨都能使用的運動場所在公園部份則規劃極具地方色彩的「水之丘主題公園」及「風之谷公園」，是大小朋友休閒玩樂的新景點，也是桃園特色休閒的新亮點。

區域內休閒機能豐富，水之丘主題公園，成為特色新景點。(圖/業者提供)

區域內種種的發展紅利，吸引建商搶地，目前觀音市區內大樓指標案「鳯皇秀院」，由口碑卓著的昱凱建設投資興建，基地座落於20米中平大道，生活機能以中正路商圈、甘泉寺商圈為主，距離觀音國中只有百米，走路即可到達，附近還有觀音國小、喬比幼稚園，學區資源豐富。

昱凱建設投資興建的「鳯皇秀院」。(3D示意圖/業者提供)

本案規劃2-3房，雙套衛浴，雙面採光，部份室內樑柱外移等等特色，創造超「玩美」的空間及坪效，搭配親民的價格，備受首購族青睞，是單身或小家庭居住首選。

接待會館：桃園市觀音區中平路11號

禮賓專線：03-4731777