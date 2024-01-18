濃霧籠罩印度首都新德里，導致數十個航班受到影響，15日一名搭乘印度靛藍航空（IndiGo）航班的男乘客因不滿班機一再延誤，直接衝上前毆打副機師，引發輿論撻伐，男子也被逮捕、禁飛。不過後續同班機旅客紛紛出面聲援，指出機組員管理有問題，包括指責等得不耐煩的乘客問太多，忽略年長旅客的喝水需求，砲轟機組員「不專業」、也不夠有同理心。

綜合《印度時報》（Times of India）、「新德里電視台」（NDTV）報導，這起事件發生在15日，靛藍航空編號6E2175班機原定清晨7時40分從新德里起飛，前往西南部果阿省（Goa），最終延誤了10小時，於傍晚5時35分才起飛。

一支在網路上瘋傳的影片顯示，當一名副機師於下午1時左右向乘客宣布要再延誤時，一名穿著黃色帽T的男乘客突然衝上前，一拳打在副機師身上，引發乘客騷動及空服員厲聲斥責。

15日一名搭乘印度靛藍航空（IndiGo）航班的男乘客因不滿班機一再延誤，直接衝上前毆打副機師。

這名28歲男子後續被捕，隨後交保獲釋，靛藍航空痛批男子「不守規矩」，將他列入禁飛名單。

不過後續同班機旅客相繼出面還原當天事發經過，男乘客維傑（Sanal Vij）、俄羅斯籍女模貝爾斯卡婭（Evgenia Belskaia）都表示，他們100％不支持暴力行為，但機組員當天的管理有問題。

他們都提到，當天航班多次延誤，大概每1至2小時就通知延誤一次，原定清晨7時40分起飛，186名旅客直到中午12時20分才被通知可以登機，但登機完畢後飛機仍不起飛，機組員稱因為塞機，航管不放行。

俄羅斯籍女模貝爾斯卡婭（Evgenia Belskaia）還原男乘客毆打副機師的經過。

午後1時30分，機師又稱還在等待一名機組員上機，這讓已經等得不耐煩的乘客們更加混亂。

貝爾斯卡婭回憶，黃衣男子會上前毆打副機師，是因為當時副機師責怪乘客們問太多問題，導致班機錯過起飛機會。貝爾斯卡婭說，乘客們不斷追問要等多久是人之常情，認為副機師應該要更有同理心。

Passengers inquiring about the delay of crew member arrival after an hour of boarding @DGCAIndia @MoCA_GoI @JM_Scindia pic.twitter.com/rPlmNLK5Vv — Sanal vij (@sonalchinioti) January 15, 2024

維傑更指控機組員「不專業」，只顧著與地勤人員交談，多次「忽略」年長乘客喝水的需求。