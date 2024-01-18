中國大陸經濟疲弱，為了不讓資產縮水，大陸民眾積極赴海外找尋避風港，有人不遠千里把錢存到南美洲，享受比大陸高出3倍的存款利息。陸媒消息指出，南美厄瓜多距離大陸1萬5千多公里，因為當地銀行存款利率高達8%，甚至超過10%，跑贏通膨，吸引不少大陸人移民厄瓜多，在當地不必工作，只靠每月1千美元（約台幣3.1萬元）利息就能支付生活開銷，過上當地中產階級生活。

CNN日前報導，由於持有大陸護照可免簽證入境厄瓜多，首都基多（Quito）成為近年來大陸人移民厄瓜多的新門戶。據數據統計，2022年，有1.3萬大陸人入境厄瓜多，到了2023年前11月，人數暴增到4.5萬人，一口氣飆升近3.5倍。

界面新聞報導，投資移民是一般最普遍的方式。只要在厄瓜多銀行一次存入4.6萬美元（約台幣145萬元），相當於當地薪資的100倍，定存2年後，就能獲得為期2年的投資簽證，在2年期後即可自由存取本金，再到當地居住滿21個月，就能獲得當地的永久居留權。

定存期間，不管人在哪裡，每月都能獲得利息，相當於「高利息存款，還免費獲得一張綠卡」。

家住安徽的38歲鄭男表示，他去（2023）年搬到了厄瓜多，在他看來，這裡幾乎是一個神仙移民國度，不僅是民主國家、使用美元，最重要的是，銀行存款利率高達8%，有的甚至超過10%，而且移民成功率幾乎百分之百。

鄭男說，他在市中心租了一個兩房公寓，每月房租400多美元（約台幣1.26萬），兩家銀行每月的利息合計1千美元（約台幣3.1萬元），幾乎可以涵蓋他1個月生活所需的花費，這差不多是當地一個中產家庭的開銷。

鄭男提到，他每天先到天主教大學上兩小時的西班牙語課，下午再去公園裡轉轉，偶爾和當地人一起踢踢足球，到了晚上回家自己做頓飯，再刷上幾個小時的短視頻，每天如此，好像不到40歲，提前退休了，不知不覺，一年就這麼過去了。

因為厄瓜多物價比想像中要高，只有牛肉和香蕉等當地生產的東西便宜，其餘的東西都很貴，如防曬乳20多美元，150ml的洗髮精要14美元。為了省錢，他平常很少外食，且幾乎不買衣服，未來打算搬到租金較低的房子，並停掉學習西班牙文的課。

事實上，這2年，搬到厄瓜多的移民有不少東方面孔，很多像鄭男一樣的大陸人，他們把錢存到1萬5千多公里外，只靠「吃利息」，就能過中產階級的生活。

目前在大陸存款100萬人民幣（約台幣442萬元），三年定存利率約2.6%左右，每月利息2千多元人民幣（約台幣8800元），但這利息在大陸生活只能節衣縮食。