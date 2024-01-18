天氣忽冷忽熱，年節將近，人際互動頻繁，容易影響情緒起伏大，精神科醫師提醒冬季是情緒疾病好發季節，多曬太陽，尤其上午8點以前接觸陽光30至60分鐘，同時搭配走路或有氧運動，減少憂鬱心情的效果更佳。

盧偉信指出，有憂鬱症者每到冬天、氣溫低時、年節期間心情就容易低潮、負面，像是去年底有一波低溫，情緒疾患發作到院求診的患者明顯較多，大約增加1至2成，除了按時用藥物治療外，多接觸陽光、做有氧運動可以有效維繫情緒穩定。

盧偉信說，冬季的確是憂鬱症的好發季節，特定族群甚至會固定在冬季憂鬱症發作，稱為「季節型憂鬱症」，常出現非典型的憂鬱症狀，例如食慾增加、睡眠過多，也較常見於女性、有家族憂鬱症病史的人。

盧偉信還說，季節型憂鬱的病因可能跟日照時間有關，冬天日照短，會影響到人體的生理時鐘，干擾褪黑激素的代謝、血清素的功能，特別是先天視網膜對於光刺激敏感，或帶有特定潛在基因者更易受影響，因而緯度愈高的國家，冬季憂鬱的比率也愈高。

盧偉信建議，早上曬太陽的效果最好，憂鬱症患者最好能在上午8點前接觸陽光30到60分鐘

，且搭配走路或有氧運動更佳，其次是盡量在下午2點以前曬到太陽，利於調節生理時鐘。

盧偉信表示，特定藥物已經證實能治療或預防季節型憂鬱症，若是藥物效果不佳或有副作用，可考慮非藥物療法，如TMS經顱磁刺激術、或心理治療。