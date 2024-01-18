北上打拼在雙北市花8000元租到一間套房，是件很幸運的事情，但是如果鄰居每天「啪啪啪」且聲音超大聲，這8000元租的套房到底划不划算呢？

一名男網友在網路《Zuvio》發文求救，他在雙北市租了一間套房，每個月8000元相當划算，但是因為便宜，所以套房間的隔音相當的濫，原本很開心的入住，沒想到從第三天開始，隔壁鄰居半夜就會開始激情的「啪啪啪」，除了女方快樂的嬌喘，沒想到還有男方開心的吼叫，讓他實在相當困擾。

男網友表示，大家都是成年人，難免都會有需求，互相用愛包容體諒適應該的，但是男網友表示自己真是太天真了，隔壁鄰居2天就來一次，有時候一晚還不只一次，已經忍耐了3個月，可是當初簽合約簽了一年，已經沒錢再找新房子了，只好發文請網友們幫幫忙啊。

網友看到求救文留言表示：「放大悲咒反制」、「大喊play one」、「可以上網賣門票了」、「影片呢？伸手！」、「你也去找一個回來拚場」、「請房東去幫忙告知」。