2024選戰落幕，民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪16晚間在臉書爆料，國民黨打好幾次手機給柯文哲，柯文哲稱「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」，陳意有所指表示，這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要你唸就唸的人，若接對方電話，搞不好還會給人錄音呢。對此，前立委郭正亮17日就表示，「這個是柯文哲自己的問題，因為電話是打給柯文哲，你老婆怎麼會知道呢？表示他會回家訴苦，講一些五四三的，是不是代表也有跟柯媽媽講？這是柯文哲自己的問題」，引發討論。

郭正亮17日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「一直打電話那個人是朱立倫，因為主席打給主席，希望政黨合作」，對於陳佩琪的說法，郭正亮認為，「這個是柯文哲自己的問題，你幹嘛跟老婆講？因為電話是打給柯文哲，你老婆怎麼會知道呢？表示他會回家訴苦，講一些五四三的，是不是代表也有跟柯媽媽講？這是柯文哲自己的問題」。

郭正亮最後也提到，「是因為現在還在新聞中，柯文哲就碎碎念把他的想法講出來，但他不是記恨的人，當然也不太會報恩」。