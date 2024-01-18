【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

2024大選過後，新一屆立法院將於2月1日開議，立法院長龍頭的爭奪備受矚目，藍營拋出「藍白合作」，由國民黨不分區立委韓國瑜與民眾黨不分區立委黃國昌的「韓昌配」，搭配擔任正副院長的建議。而近日就有一份最新的民調指出，對於趙少康拋出立院龍頭之爭「藍正白副」，有55％的網友認為「支持，應與白合作監督民進黨」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》17日對於「立院龍頭之爭，趙少康拋藍正白副，籲國民黨釋出善意與民眾黨合作，請問你支持嗎？」進行了網路民調，截至17日晚間23時止，已有3.3萬人參與投票，有55％的網友認為「支持，應與白合作監督民進黨」、有28％的網友認為「不支持，柯P信用差，國民黨應走自己的路」、有8％的網友認為「不確定，要看民眾黨推誰當副院長」、有8％的網友認為「藍綠白愛怎樣就怎樣，我不關心」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「不用分顏色，只要存心為社會民生謀福利即可，支持合作」、「不用說誰做哪個位置，只要做對的事，自然會得到白色的支持」、「議題合作比較重要，不是位置」、「重點在政策，不要因反對而反對，不讓國家空轉才是上策，盡量能公開透明，監督藍綠兩黨，不要淪為橡皮章」、「看誰願意簽推動這四項，推動國會透明。願意承諾加上時限的我會更支持」。