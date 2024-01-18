總統大選前從元旦開始，國防部每日都偵獲到中共空飄氣球越海峽中線，且有4天穿過台灣本島上空。國防部指出，經分析研判，近期偵獲空飄氣球，主要目的是以灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響我民心士氣。退役少將栗正傑指出，在正式交戰武統登陸前的動作，稱為灰色地帶作戰，包括軍機到24海浬或濱海作戰區，壓縮我戰略空間；打東沙島，因為沒有老百姓，仇恨值較低；還有切斷海底電纜線，都須因應準備。

「他講的灰色地帶侵擾作戰，我覺得更嚴重！」栗正傑17日在《頭條開講》節目指出，什麼叫灰色地帶？就是說正式交戰之前的動作，叫灰色地帶作戰。「正式交戰就是...就是武統台灣了嘛！」那就是正規登陸什麼的，那叫正式交戰。在沒有到達這個動作之前，都叫灰色作戰。

栗正傑強調，「包括到哪些呢？我具體跟各位講，譬如說，他軍機如果到你24海浬，或濱海作戰區的話，如果算是灰色地帶，那你打不打？我壓縮你的戰略空間！這是第一個。第二個，下一步，更嚴重，他也是灰色喔，他打東沙島！」

「我一直認為說，他們老共如果要採取軍事動作，會打東沙島！」栗正傑直言，「為什麼選東沙島咧？因為東沙我們沒有老百姓在那邊，仇恨值會降低。還有第三個，會很影響的，胡塞組織前兩天，他在紅海宣布一件事情，他要割斷海底電纜線！那老共會不會對我們做這種動作？」

栗正傑表示，這都是灰色地帶作戰，所以國防部講的這個是實話，大家特別要提高警覺。賴清德執政以後，你要小心他在這種灰色地帶，他不用到正式武統台灣，之前他都可以做這些動作，那我們應該要如何因應？國防部要提早做好準備動作！