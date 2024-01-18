疾管署16日、17日下午連兩天召開記者會，公布高端疫苗採購合約。不過公布之後，各界陸續發現合約中的貓膩，包含像還沒取得製造許可前就決定售價等等。媒體人謝寒冰17日在《大新聞大爆卦》節目指出，買車有買車的合約，買房有買房的合約，政府跟高端買疫苗，為何不引用跟AZ的合約，要拿工程的合約，而且還修改成對高端有利。而且還不引用減價條款，就是為了幫高端省錢，怕高端獲利變少，完全是草菅人命。

「這很好笑嘛，他全程都被你監控的單位，你會不知道他成本大致落在什麼地方？」謝寒冰質疑，而且看整個合約擬定，都是為高端量身打造的。因為很簡單的一件事情，我們在跟高端買疫苗之前，我們是不是已經跟外國買了別的疫苗？那你不會拿外國合約直接來照抄？你為什麼要拿一個工程的？你可以拿你跟AZ的合約來抄！我們正常的常識都是，我買車有買車的合約，買房子有買房子的合約，買疫苗當然拿AZ來引用。

謝寒冰強調，而且因為他是我們國內的廠商，受到管制，這裡面的條款，我還可以修改成對我比較有利的，結果不是！他們特地去找了個條款來，能夠修改成對高端比較有利！這是非常奇怪的一件事情，那你說這中間有沒有弊端？還有黃揚明提到的那個減價條款，為什麼後來不用減價了？不是因為他品質變好。實際上我們都看到了，回憶一下，當初高端是不是一開始，政府決定跟他採購，一出貨就出現問題，品質不穩定？

「然後被退回，當時（食藥署長）吳秀梅還說：被退回的搞不好是更好的產品，當時是不是這樣講？」謝寒冰直言，為什麼當時他們沒有引用減價條款？「就幫高端省錢！」因為減價條款，你高端的獲利會更少！所以就算你產品不合格，我也當沒看到！我就讓你進來用！「這非常可怕...這完全是一種草菅人命的行為！但是我們都已經打了，感謝那一百多萬高端勇士，你們好像大部分都還平安健在！」